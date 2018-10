Trapani, Italiano: "Sono orgoglioso, non guardiamo la classifica"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Al termine della vittoria sul Bisceglie, l'allenatore del Trapani - Vincenzo Italiano - analizza la partita nella conferenza post gara: "Vittoria fondamentale, non era per niente facile perché il Bisceglie ci ha messo in difficoltà in diverse situazioni. Mi è piaciuto l'atteggiamento generale della squadra, nei momenti in cui abbiamo sofferto non ci siamo disuniti, anzi. Il nostro obiettivo rimane quello di segnare un gol in più dell'avversario, è un periodo in cui la forma fisica ci aiuta e riusciamo bene a fare le due fasi, attaccando e difendendo con ordine. Sono felice per Nzola e Dini, due ragazzi davvero eccezionali che meritano di giocare in questa squadra. Ci godiamo la vittoria con il Bisceglie, ma abbiamo poco da festeggiare perché da domani testa al Catania. Giochiamo di martedì, tutto in regola per definirlo un turno di Champions League. Ci faremo trovare pronti".