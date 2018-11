Trapani, Italiano: "Vittoria che ci voleva dopo la prestazione di Cava"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Al termine del match casalingo che ha dato ai suoi ragazzi la vittoria per 2-0, il mister del Trapani Vincenzo Italiano si presenta in sala stampa per commentare la prestazione contro il Matera: “Loro sono andati forti soprattutto all'inizio, noi abbiamo retto l'urto, abbiamo concesso poco e niente. Avremmo potuto creare sicuramente qualcosa in più e ci sono buoni margini di miglioramento. Taugourdeau? Il suo gol ci ha aperto l'opportunità di vincere la partita, quello di Dambros l'ha chiusa. Dambros sta crescendo, merita di giocarsi le sue chance per una maglia da titolare, non è un problema e casomai questo problema preferirei avere l'imbarazzo della scelta anche in difesa ma aspettiamo di recuperare gli acciaccati. Oggi dovevamo vincere dopo la prestazione di Cava. Nel primo tempo abbiamo sofferto un po' ed abbiamo prodotto di meno, nel secondo tempo invece abbiamo giocato molto di più ed il Matera ha concluso poco in porta. Se la parola chiave di oggi è cinismo? Volere è potere. Taugourdeau ha provato quel tiro anche nella partita di Cava per due volte e non è andato così bene. Oggi è andato a tirare con determinazione e lui questi colpi ce li ha”.