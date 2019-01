Trapani, la nota del club sull’ipotesi di cessione

Al fine di sgomberare il campo da qualsivoglia errata interpretazione rispetto a quanto riportato sull’edizione odierna della Gazzetta della Sport in ordine alla ipotesi di cessione della società Trapani, lo stesso club siciliano ha tenuto a precisare in una nota ufficiale quanto segue:

“La Società Trapani Calcio ha una situazione economico-finanziaria assolutamente sana. L’analisi su cui i consulenti del dottor Heller sono attualmente impegnati verte esclusivamente sui costi da sostenere fino alla fine dell’attuale stagione sportiva e sulla programmazione strategica, che il potenziale acquirente intende definire, da cui discende quella economica futura. E’ del tutto ovvio che le differenti logiche finanziarie che caratterizzano una società di calcio, sulla base degli obiettivi che si prefigge, rispetto a qualunque altra tipologia di società impongono a chi intende impegnarsi in questo settore una attenta e approfondita valutazione affinché si possa garantire il prosieguo dell’attività in una situazione di serenità quale quella assicurata in questi anni con una programmazione seria e sostenibile che dia continuità nel tempo.

Allo stato attuale i contatti con il dottor Heller sono pressoché quotidiani e la Società Trapani Calcio ha messo a disposizione dello stesso e dei suoi consulenti tutta la documentazione richiesta per ogni opportuna valutazione.

L’interesse esclusivo della Società è quello di garantire una continuità positiva e duratura del progetto”.