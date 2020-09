Trapani, Luperini e Pettinari chiedono la rescissione per giusta causa

Nonostante il passaggio di proprietà ufficializzato nei giorni scorsi in casa Trapani la situazione è ancora molto agitata. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti nella giornata di ieri il centrocampista Gregorio Luperini e l’attaccante Stefano Pettinari avrebbero chiesto la rescissione per giusta causa essendo stato violato il protocollo sanitario in occasione dell’allenamento dell’8 settembre. Se i due riuscissero a svincolarsi per il Trapani sarebbe un brutto colpo visto che dalle loro cessioni la società sperava di ottenere un’importante iniezione di denaro nelle casse.