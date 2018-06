Trapani, Morace lascia: "Società in mano alla città, non ho più la forza"

Le probabili formazioni di Bari-Carpi - Quante assenze per Calabro

Le probabili formazioni di Frosinone-Foggia - Pochi dubbi per i tecnici

Le probabili formazioni di Juve-Hellas - Tutto pronto per il Gigi Day

Le probabili formazioni di Genoa-Torino - Pandev insidia Lapadula, out Belotti

Le probabili formazioni di Udinese-Bologna - Lasagna vs Verdi

Le probabili formazioni di Lazio-Inter - De Vrij potrebbe scendere in campo dal 1'

Le probabili formazioni di Genoa-Torino - Qualche dubbio per i due tecnici

Le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta - Emergenza difesa per Gasp

Le probabili formazioni di Napoli-Crotone - Dubbio modulo per Zenga

Le probabili formazioni di Udinese-Bologna - Lasagna in attacco

Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina - Kalinic ritrova la Viola da ex

Le probabili formazioni di Lazio-Inter - Luis Alberto e Parolo out, in campo Anderson

Le probabili formazioni di Italia-Arabia Saudita - Dubbio Balo per Mancini

Le probabili formazioni di Francia U21-Italia U21 - Out Cutrone e Depaoli

Le probabili formazioni di Ascoli-Virtus Entella - Tutto in una notte

Le probabili formazioni di Cittadella-Bari - Pochi dubbi per i due tecnici

Le probabili formazioni di Italia-Olanda - Balo out, c'è Perin

Ho affidato ai miei consulenti di fiducia il compito di consegnare idealmente il titolo alla Città di Trapani, affinché esponenti delle professioni, dell’imprenditoria, del commercio e del tessuto produttivo possano proporsi per rilevare il Trapani Calcio e garantire la prosecuzione dell’attività sportiva.

Con grande dispiacere devo informare i tifosi, dopo più di 12 anni di entusiasmo, passione e dedizione al progetto Trapani Calcio, di non avere più la forza di continuare.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy