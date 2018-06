Trapani, nota del club: totale disimpegno della proprietà

Il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli nei giorni scorsi ha incontrato il centravanti del Chelsea Alvaro Morata, che piace anche alla Juventus, per sondare la sua disponibilità a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Lo rivela Sky Sport spiegando che...

Agente Younes: "Il suo futuro è a Napoli, non andrà al Genoa"

L'Italia a Torino: 24 successi in 37 partite giocate: 8 i pareggi

Italia-Olanda, le statistiche del match: azzurri imbattuti in amichevole

Argentina, Messi: "Io il migliore di sempre? Non mi considero così"

Dello Russo: "Roma, Ziyech buon trequartista. Non è mezzala"

Lazio, all'Olimpico striscione contro De Vrij: "Via a testa bassa"

Italia U19 femminile, le convocate per lo stage in vista dell'Europeo

Lega A a Mediapro: "Le proposte non rispettano il bando"

Italia, Criscito: "Fallo da rosso? Non so. Era un'amichevole"

Italia, Baselli: "Entrato in una gara difficile. Contento per l'esordio"

Il titolo sportivo viene idealmente consegnato alla Città di Trapani affinché esponenti delle professioni, dell’imprenditoria, del commercio e del tessuto produttivo possano proporsi per rilevare la partecipazione nella Società e iscriversi al prossimo Campionato entro il 30.06 p.v. con un progetto serio che garantisca la prosecuzione dell’attività sportiva.

