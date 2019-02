Ancora in alto mare il passaggio societario del Trapani, ma forse qualche novità è prossima ad arrivare: secondo quanto riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport non ci sono conferme da parte degli interessati circa le voci che davano per conclusa con un nulla di fatto la lunga trattativa col il gruppo capeggiato dall’imprenditore Giorgio Heller. Carlo Morace, il legale nipote del presidente che sta gestendo la questione, avrebbe però fatto capire che qualcosa bolle in pentola e potrebbero esserci novità imminenti, magari con un altro gruppo ancora top secret.