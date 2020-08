Trapani, otto giorni per trovare un acquirente. Il rosso a bilancio supera i 2 milioni di euro

Continua ad essere in cerca di soluzione la questione societaria del Trapani, soprattutto dopo la retrocessione in Serie C della squadra. In merito ha fatto il punto della situazione La Repubblica parlando di 2,5 milioni di euro di debiti con fornitori e Stato, con Alivision, società proprietaria del club, che sta cercando acquirenti con appena otto giorni di tempo prima della scadenza per l'iscrizione alla prossima stagione di Lega Pro. Fra i papabili per la presa in carico della società granata, però, non c'è Andrea Bulgarella, già presidente del Trapani negli anni novanta che ha smentito il proprio interesse.