Trapani, per la terza volta salta l'allenamento: il club non rispetta il protocollo sanitario

Scoppia un annunciato caos a Trapani, con l'ennesimo allenamento saltato.

A rendere nota la vicenda è il sito trapanigranata.it, che fa sapere che i calciatori, nonostante la convocazione mattutina, hanno dovuto fare, per la terza volta di fila, rientro a casa: non sarebbe infatti garantito il rispetto del protocollo sanitario previsto dalla FIGC, situazione che rende quindi impossibile lo svolgimento della seduta tattica (che per oggi sarebbe stata per altro doppia).

"Fa specie come tutte le squadre del territorio trapanese abbiano iniziato ad allenarsi, eccetto il Trapani, che si trova in serie C. In provincia sono a lavoro e da diverse settimane, infatti, il Dattilo in serie D, in Eccellenza Folgore, Mazara, Marsala e Castellammare hanno già debuttato in Coppa Italia, in Promozione a San Vito, Fulgatore e Mazarese si allenano, scendendo in Prima Categoria anche San Vito, Valderice, Custonaci e Borgo Cià puntellano la propria rosa e continuano la preparazione", questa la chiosa finale del sito citato.

Che fa capire verso che acque possa dirigersi la barca chiamata Trapani.