Trapani, per Pettinari c’è la fila: dalla Salernitana al Palermo, tutte le pretendenti

vedi letture

Il futuro di Stefano Pettinari appare lontano dal Trapani che lo aveva riscattato a metà giugno dal Lecce. Il giocatore sarà infatti messo sul mercato con la speranza di incassare denaro fresco per sistemare le casse societarie. Le pretendenti per il centravanti non mancano con Castori che lo vorrebbe alla Salernitana, ma non solo: la lista delle pretendenti – come riporta La Gazzetta dello Sport - si allarga giorno dopo giorno con Brescia, Cremonese e SPAL che sono interessate al classe ‘92. Ci sarebbero poi due ambiziosi club di Serie C che sognano l’arrivo del centravanti, il Bari e il Palermo, anche se appare difficile che Pettinari possa accettare di scendere di categoria dopo un ottimo campionato in Serie B.