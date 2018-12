Raffaele Rubino, direttore sportivo del Trapani, a margine dell’assemblea di Lega Pro ha parlato a TuttoC.com del momento della squadra, seconda in classifica, e della lotta per il vertice: “Ieri abbiamo fatto una prestazione di sacrificio, dove abbiamo espresso meno del nostro bel calcio però siamo stati più cinici visto che nelle ultime gare e anche ieri abbiamo buttato via occasioni da gol importanti che non ci hanno consentito di portare a casa il risultato pieno. Ieri è giunto un risultato importante contro una diretta concorrente, visti i numeri del Rende. La Juve Stabia sta però facendo un campionato a parte. Non credo che i campionati si vincano oggi, quindi saranno loro a dimostrare se potranno tenere botta e a dare continuità. Da noi stessi non pretendiamo più di quanto stiamo già facendo, siamo contenti del nostro cammino. Il girone di ritorno sarà un altro campionato, visto che possono essere cambiate anche le strategie".