Trapani, Rubino: "Teniamoci stretto quanto fatto finora"

Fonte: Claudia Marrone per TuttoC.com

Raffaele Rubino, direttore sportivo del Trapani, ha commentato ai microfoni di TuttoC.com l'avvio di stagione dei granata per poi passare a parlare dell'elezione del numero uno della Lega Pro: "Siamo solo agli inizi, non pensavamo neanche noi di partire così forte. E' un vantaggio perché dà mentalità e consapevolezza. Dobbiamo tenerci stretto quanto fatto finora perché sappiamo che verranno momenti duri. Non dobbiamo esaltarci perché le insidie sono dietro l'angolo. Le partite si giocano in breve tempo e si fatica anche a gestirle. Andiamo avanti con la massima umiltà".

Ghirelli è l'uomo giusto per la Lega Pro?

"Speriamo di sì, anzi credo di sì perché ha esperienza, conosce il sistema da anni, penso si faranno riforme nuove nel breve tempo che aiutino la Lega Pro a stare in piedi perché così è dura andare avanti".

Con lui arriveranno i vicepresidenti Capotondi e Tognon...

"Ben vengano le novità, possono dare idee nuove, tranciando la continuità col vecchio".