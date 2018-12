Secondo quanto rivelato da Meridionews.it sarebbero giorni importanti in casa Trapani con l’arrivo ormai imminente di Giorgio Heller. Il secondo pronunciamento del Tribunale delle Imprese di Palermo, che ha confermato che la proprietà del club è della famiglia Morace, avrebbe convinto l’imprenditore romano a rompere gli indugi e rilevare la maggioranza delle quote. La firma sarebbe attesa per venerdì.