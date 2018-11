Trapani, Taugordeau: "Difficile fare peggio dello scorso anno"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Antony Taugordeau, giocatore del Trapani, ha commentato la sua prestazione contro il Matera e il gol segnato: “Proprio questa settimana mi dicevano di provare più spesso il tiro da fuori ed è andata bene, sbloccando la partita. Rispetto all’anno scorso? Fare peggio è difficile… Non è la posizione in campo, perché è la stessa, però mi trovo bene: conoscevo bene l’ambiente, con il mister ci confrontiamo in allenamento. A livello di squadra sappiamo cosa fare: lavoriamo con lo stesso obiettivo e le stesse giocate. Le idee le abbiamo e sappiamo ciò che vogliamo fare”.