Trapani, Tulli: "Spero di togliermi grandi soddisfazioni"

Dopo la seduta di allenamento contro la Berretti, l'attaccante del Trapani Giacomo Tulli ha dichiarato: “Sono qui perché è una grande piazza, in tanti che ci hanno giocato mi hanno parlato bene dell'ambiente. Poi c'è stata una chiacchierata col mister, ho visto la squadra che sta venendo su e mi sono subito convinto del progetto. Ai tifosi posso solo promettere massimo impegno, come ho sempre fatto nella mia carriera. Spero di togliermi grandi soddisfazioni, punto anche a riscattare un'annata non positiva a Teramo”.