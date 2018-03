Tre gol in quattro gare. Cuppone brilla a Pagani e vede la B

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

L'attaccante classe Luigi Cuppone, classe '97, arrivato a gennaio alla Paganese dove ha segnato tre gol in quattro gare, è finito nel mirino di alcuni club di Serie B in vista della prossima stagione anche se dovranno fare i conti con il Pisa proprietario del cartellino che ha intenzione di prolungare e adeguare il contratto del giovane calciatore in modo da poter trattare in una posizione di maggiore forza nella prossima finestra di mercato. Lo riporta TuttoC.com spiegando che le due squadre interessate a Cuppone sono Brescia e Novara.