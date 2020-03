Tre medici salutano l'Avellino per unirsi alla task force anti-Coronavirus

Con una nota sul proprio account Facebook l’Avellino ha voluto rendere noto che tre dei medici del club, Antonio Bianco, Alessandro Ciarimboli e Gennaro Esposito, hanno salutato almeno momentaneamente la casacca verde della società irpina per aggiungersi al plotone di medici, infermieri e sanitari che stanno lottando contro il Coronavirus nel nostro paese: Hanno dismesso, ma solo per il momento, la tuta dell’US Avellino per indossare il camice in nome dell’Italia. Lo toglieranno solo quando sarà il momento, quando tutto sarà passato. I dottori Antonio Bianco, Alessandro Ciarimboli e Gennaro Esposito sono oggi in prima linea nel contrasto all’emergenza Covid-19: a loro va il nostro supporto ed il nostro enorme ringraziamento. Li aspettiamo per prendersi cura, insieme al nostro fisioterapista Alberto Ambrosone ed al nostro massaggiatore Alessandro Picariello, dei ragazzi biancoverdi.

Ora si stanno prendendo cura di tutti noi.