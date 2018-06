Tre outsider sfidano una favorita: i quarti regalano sorprese e polemiche

Una favorita e tre outsider (con una che sicuramente sarà finalista a Pescara). Questo è quanto è emerso dalle gare di ritorno dei quarti di finale dei play off giocati ieri. La favorita è ovviamente il Catania, squadra seconda solo a uno straordinario Lecce nel suo girone, dotata di una rosa di altissimo livello dove brillano due giocatori d'esperienza che non sfigurerebbero in categoria superiori come Francesco Lodi e Marco Biagianti e di un attacco dove c'è l'imbarazzo della scelta. A sfidare gli etnei sarà un'altra squadra di blasone e che nella storia recente ha militato a lungo in Serie A come la Robur Siena. I bianconeri hanno battagliato a lungo con il Livorno e il Pisa per il primo posto nonostante gli obiettivi alla vigilia del campionato non fossero così alti, ma si sa “l'appetito vien mangiando” e dopo aver eliminato una big come la Reggiana (una gara che avrà uno strascico polemico per un rigore molto dubbio fischiato dopo quasi dieci minuti di recupero nella ripresa) i senesi proveranno a sgambettare l'altra grande fra le quattro rimaste.

Nell'altra sfida invece si sfideranno due autentiche rivelazioni, anche se molto diverse fra loro, non solo per la posizione geografica agli antipodi. Il Sudtirol ha avuto un finale in crescendo che gli ha permesso di chiudere dietro il Padova in classifica sopravanzando sia Reggiana sia Sambenedettese (entrambe eliminate ieri sera) e ha continuato così anche nei play off sfruttando anche l'entusiasmo crescente per un vero e proprio sogno che si avvicina sempre più. Il Cosenza nonostante avesse grandi ambizioni la scorsa estate ha avuto una partenza a rilento, tanto che a fine settembre arrivò il cambio in panchina con Pietro Braglia, un esperto di promozioni in cerca di rilancio dopo un paio di delusioni cocenti (Lecce e Alessandria), a sostituire Gaetano Fontana. La crescita è arrivata non subito, con i calabresi che hanno sfiorato anche la zona retrocessione, ma nel 2018 il cambio di passo si è visto con la chiusura al quinto posto e poi nei play off: dopo il pari con la Casertana infatti sono arrivate quattro vittorie su quattro contro due avversarie non da poco come Trapani e Sambenedettese. Una sfida apertissima che regalerà alla Serie C una finalista sicuramente a sorpresa e in cui si scontreranno due generazioni di allenatori: l'esperto Braglia e il rampante Paolo Zanetti, altra sfida nella sfida tutta da seguire.

Semifinali (andata mercoledì 6 giugno; ritorno domenica 10 giugno):

Sudtirol-Cosenza

Robur Siena-Catania