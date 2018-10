Trequartista e due punte. Come cambia il Monza di Brocchi

© foto di Federico Gaetano

L'arrivo di Cristian Brocchi sulla panchina del Monza dovrebbe portare a un cambio di modulo e filosofia di gioco, andando ad avvicinarsi ai desideri – mai nascosti – del patron Silvio Berlusconi che ormai da anni, anche quando era al comando del Milan, vuole che le proprie squadre giochino con due punte e un trequartista alle loro spalle. Finora il Monza targato Zaffaroni si è schierato con un 4-4-2 classico con il neo acquisto Iocolano schierato come ala, un ruolo che non ricopre più da qualche tempo essendosi trasformato in mezzala abile a inserirsi in avanti. Proprio in questo ruolo dovrebbe essere schierato l'ex Bari da Brocchi in un centrocampo a tre che, in attesa dell'arrivo di Fossati a gennaio, dovrebbe prevedere Guidetti in cabina di regia e Palesi come altra mezzala.

A ridosso delle punte - da scegliere fra Reginaldo, Cori e Jefferson – dovrebbe agire D'Errico, ma anche Ceccarelli potrebbe ricoprire il ruolo di fantasista arretrando leggermente il raggio d'azione dopo aver giocato da seconda punta in questo avvio di campionato. In difesa potrebbe esserci lo spostamento di Caverzasi come terzino destro con Riva che andrebbe ad affiancare Negro e Origlio, preferito a Tentardini, a spingere sulla sinistra. Questo in attesa del mercato che dovrebbe regalare almeno un innesto per reparto per puntare alla conquista della Serie B.