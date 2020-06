Triestina, ai play off senza Malomo. Il difensore non avrebbe prolungato il contratto

La Triestina dovrà fare a meno di Alessandro Malomo per la corsa play off che inizia questa sera. Il giocatore classe ‘91 è in scadenza di contratto e dopo aver rifiutato il rinnovo proposto dal club avrebbe deciso di non firmare neppure il prolungamento fino al termine della stagione lasciando di fatto i compagni a partire dalla giornata di oggi. Lo riferisce Trivenetogoal.it.