Triestina, annata da incorniciare per Libutti: fioccano i sondaggi

© foto di Francesco Letizia

Terminata la stagione con un pari interno contro la Sambedenedettese che ha fatto svanire il sogno play-off, sono diversi i calciatori della Triestina entrati sotto la luce dei riflettori di altri club. Tra questi, Lorenzo Libutti, esterno destro classe '97 protagonista di un'ottima annata con ben 24 presenze all'attivo condite da due reti messe a segno in una sola settimana a cavallo di metà febbraio contro Renate (3-1 alabardato in trasferta) ed AlbinoLeffe (vittoria casalinga per 2-1). Il giocatore melfitano, tra le file lo scorso anno proprio dei gialloverdi, piace ad alcuni club di serie C ma anche in cadetteria vanta diversi estimatori che ne hanno apprezzato le caratteristiche. E' stata una stagione di crescita per Libutti, per qualità nelle prestazioni e continuità nell'impiego. E in molti hanno già chiesto informazioni sebbene la situazione contrattuale leghi il giocatore alla Triestina fino al 2019. Ma ogni scenario è aperto, anche quello di una richiesta importante proveniente dalla B. Si vedrà.