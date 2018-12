© foto di Monia Bracciali

La Triestina si sta guardando attorno in vista di gennaio per rinforzare il reparto offensivo. Gli obiettivi sono un attaccante centrale e un trequartista che possa agire anche da esterno offensivo. Per coprire il primo ruolo il nome in cima alla lista è quello di Pasquale Maiorino, in uscita dal Livorno, che però piace molto anche a Catania e Ternana. Come fantasista invece, rivela Trivenetogoal.it, si guarda in casa Padova dove è in uscita Vincenzo Sarno e potrebbe partire anche Mattia Minesso, giocatore che è in cima alla lista di Mauro Milanese.