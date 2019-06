Triestina battuta 3-1 ai tempi supplementari, il Pisa torna in Serie B

Il Pisa torna in Serie B. Nella sfida play-off contro la Triestina giocata questa sera al "Nereo Rocco" (2-2 il risultato dell'andata) sono stati decisivi i tempi supplementari, quando i toscani sono riusciti ad approfittare della superiorità numerica concessa loro dall'espulsione di Lambrughi all'82' per conquistare la promozione con le reti di Marconi al 92' e Gucher al 116'. I tempi regolamentari si erano invece chiusi sull'1-1: vantaggio ospite di Masucci al 28' e pari di Granoche su rigore al 58'. Festa nerazzurra dunque a Trieste, la squadra di D'Angelo ottiene il pass per la cadetteria insieme a Entella, Pordenone e Juve Stabia.