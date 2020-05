Triestina, Biasin: "Favorevole alla creazione di una Serie C d'élite. Pronto a investire di più"

Il patron della Triestina Mario Biasin è pronto a investire maggiormente nel club giuliano dicendosi favorevole alla divisione della Serie C in due categorie (una d'élite e una semi-pro): “Per quanto riguarda la Triestina vedo benissimo l’ipotesi di creare una C d’Elite, una soluzione che può favorire nel tempo la sostenibilità economica del campionato. - spiega Biasin a Il Piccolo - Anzi ne sarei entusiasta e pronto a investire anche di più sulla Triestina per fare una grande squadra”.