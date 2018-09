Catania, Biagianti non ha dubbi: "Meritiamo la Serie B"

Reggina, Praticò: "In C spese sproporzionate, le follie le lasciamo ad altri"

Brienza ancora a Bari: "Partiamo dalla polvere per tornare in paradiso"

Bisceglie, rinforzo in difesa: ha firmato Maccarrone

Catanzaro, annullata presentazione squadra: "La C può partire sabato"

Lucchese, idea Giovanni Tomi per la fascia

Sicula Leonzio, sorpasso al Delta Porto Tolle per Gomez

Ternana, per l'attacco spunta Gilardino in caso di B

Sicula Leonzio, contratto annuale per Juanito Gomez

Dg Pistoiese: "Attesa snervante, a rimetterci chi non c'entra nulla"

Pres. Casertana: "Seccato da chi ci fa i conti in tasca"

Ternana al lavoro sul colpo in attacco in caso di B: piace Marilungo

Altre notizie Serie C

Dalle colonne de Il Piccolo arrivano alcune dichiarazioni di Mario Biasin , presidente della Triestina, a margine di un evento a Trieste: "Milanese di abbonamenti ne vorrebbe 3mila – afferma il presidente – e io sono d’accordo con lui. Sarebbe bello raggiungere quella cifra: alla gente dico di abbonarsi perché la squadra è davvero buona, io l’ho vista sabato scorso contro il Chievo e questa Triestina vale davvero tanto. Per cui ai tifosi dico di avere fiducia, avranno sicuramente tante soddisfazioni. E poi questo è un anno davvero speciale con il centenario. Ancora non si sanno quali saranno di preciso le avversarie, e questa situazione mi sembra veramente una barzelletta, ma al di là di questo, penso proprio che il livello della squadra sia molto buono".

