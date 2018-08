Triestina, cresce l'attesa: si attende il colpo Granoche

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Che il mercato balli adesso intorno agli attaccanti è cosa ormai nota, diverse ambiziose squadre di Serie C sono alla ricerca del colpo last minute, possibilmente nome altisonante.

Se da un lato Pisa e Feralpisalò, giusto per citarne due, si sono già assicurate rispettivamente Moscardelli e Caracciolo (ma si potrebbe citare anche il Monza con Reginaldo e Jefferson), la Triestina è ancora attiva per accaparrarsi Pablo Granoche, tra gli annunci sicuramente più attesi in questi ultimi giorni di mercato, prorogato la scorsa settimana al 31 agosto: l'AU alabardato Milanese non si è nascosto, ha parlato di un accordo praticamente raggiunto con il calciatore (probabilmente su base biennale), ma prima, proprio Granoche, dovrà liberarsi dalla sua attuale squadra, lo Spezia, da dove è in esubero.

Una storia che va avanti da tempo, e proprio quando sembrava tutto tramontato per l'eccessiva, il colpo di coda: la Triestina ha saputo aspettare. Ma è chiaro che adesso il tempo stringe, il gol spetta a Granoche.