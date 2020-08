Triestina, Di Massimo: "A 24 anni mi sento pronto per una piazza che punta a vincere"

Attraverso le colonne del quotidiano Il Piccolo Alessio Di Massimo, esterno offensivo acquistato nei giorni scorsi dalla Triestina, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore dell'Unione: "La trattativa è stata molto veloce, non ho avuto nemmeno un secondo di dubbio per scegliere la Triestina. E poi qui l’obiettivo è vincere il campionato, ed è proprio quello che voglio anch’io. A 24 anni, dopo 4 anni di esperienza nella categoria, credo di essere pronto per una piazza che punta a vincere come Trieste, e a confrontarmi con giocatori davvero pazzeschi. Servirà molto avere compagni di livello altissimo, gente che ha giocato in serie B e anche in A, questo stimola a dare di più, a dare sempre il massimo. Qui dare il 100 per cento potrebbe non bastare, devi dare il 110 per tenerti il posto. Sarà davvero un’esperienza bellissima. Al Rocco ci ho già giocato. È uno stadio che parla da sé, speriamo presto possa riempirsi di tifosi perché è davvero impressionante. E spero che questa avventura con la Triestina possa essere il trampolino per la mia carriera, ma anche per la città e per la piazza".