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Serie C

Triestina, duello con il Vicenza per Chinellato

08.06.2018 23:40 di Luca Bargellini  Twitter:    articolo letto 843 volte
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Una stagione divisa tra Padova, prima, e Alessandria poi, e un futuro che potrebbe nuovamente nel girone orientale di terza serie. Parliamo della punta, di proprietà ancora dei biancoscudati, Matteo Chinellato. Il classe '91 così come riportato da padovagoal, è finito nel mirino sia della Triestina che del Vicenza.
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