Triestina, Formiconi: "Mi piacerebbe restare. Ma ora è difficile programmare il futuro"

Il terzino della Triestina Giovanni Formiconi ha parlato a Il Piccolo del proprio futuro: “Non sapendo nemmeno come si conclude questa stagione non si può già pensare alla prossima e si fa fatica a programmare. Con la società per ora non ne abbiamo parlato e capisco le difficoltà del club di programmare in una fase di così grande incertezza. - continua Formiconi – Se mi piacerebbe restare a Trieste? Assolutamente sì, io qui mi trovo benissimo. Al di là delle grandi emozioni vissute l’anno scorso, ormai qui mi sento un po’ a casa”.