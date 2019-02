© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Il neo acquisto della Triestina Paolo Frascatore ha parlato a Il Piccolo della scelta di scendere di categoria e degli obiettivi di questa seconda parte di stagione: “Non è mai piacevole fare un passo indietro, ma Trieste è una piazza talmente blasonata e importante, di cui tutti mi hanno parlato benissimo. Sono venuto qui con grandi motivazioni. Play off? Per prima cosa conta arrivare nella posizione migliore, perché se chiudi da secondo ti ritrovi molto avanti e quest’anno vale ancora di più, ma noi speriamo ancora di acciuffare il Pordenone e per farlo dobbiamo sfruttare le occasioni e crederci sempre”.