© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto raccolto da Trivenetogoal.it sarebbe Carmine Gautieri il tecnico che nelle ultime ore è balzato in testa per la panchina della Triestina. Un allenatore che l’amministratore unico Mauro Milanese conosce e con cui sono in corso contatti frequenti in queste ore dopo che è sfumato l’approdo di Bepi Pillon nella serata di ieri. Già in giornata potrebbe arrivare la decisione.