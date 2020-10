Triestina, Gautieri: "Giocato tanto in 10. Il Legnago ha capito la categoria"

Seconda sconfitta per la Triestina, che è stata battuta 3-0 sul campo della matricola Legnago: "Guardando il primo tempo, penso che abbiamo avuto le occasioni per passare in vantaggio e abbiamo preso gol sull'unica loro azione - ha spiegato mister Carmine Gautieri. - Nella ripresa ci siamo messi diversamente, abbiamo subito espulsione e rigore, ma a mio avviso c'era un doppio fallo, a metà campo e su Tartaglia e la partita si è messa male per noi. Abbiamo giocato per tanti minuti in 10 e lì poi è finita. Il Legnago? Corre, mena, gioca a tratti, ha capito la categoria, complimenti a loro: merita la posizione in classifica che occupa", le sue parole riprese da TuttoC.com.