Triestina, Gautieri: "Giusto finire i campionati, ma dovevano darci più tempo"

Anche il tecnico della Triestina Carmine Gautieri ha parlato a Rai Sport della ripresa della Serie C con le gare di play off: “Era giusto fermarsi per quanto stava succedendo, la situazione non era semplice. Inizialmente non si riusciva a capire cosa si dovesse fare, ma ora penso che sia giusto giocare, bisogna andare avanti e i campionati vanno finiti dato che la situazione è migliorata e siamo tutti più contenti. Sono d’accordo con Eziolino (Capuano NdR) sul fatto che ci voleva più tempo per prepararsi, ma l’importante è allenarsi bene anche se non è facile dopo oltre tre mesi di stop. Personalmente ho la fortuna di allenare un gruppo di grandi professionisti, li abbiamo monitorati e abbiamo fatto lavori personalizzati, ci siamo coordinati attraverso le telefonate. Quando hai una società forte, che ti permette di gestire un momento così al massimo, per un allenatore è importante. Ci mancherà il tifo, che è una parte importante, ma rivedere i giocatori è stata una soddisfazione immensa e siamo ripartiti come ci eravamo lasciati. - conclude Gautieri come riporta TuttoC.com -Ai play off troveremo il Sudtirol, una squadra importante ma avremo una settimana in più per prepararci".