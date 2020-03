Triestina, Gautieri: "Negli occhi della gente c'è paura. Ma anche la voglia di reazione"

vedi letture

Come riportato da trivenetogoal.it, è questa, affidata alle colonne de Il Piccolo, la riflessione del tecnico della Triestina Carmine Gautieri sul momento che l'Italia sta vivendo: "Non so quando ma so che quando sarà il momento si ripartirà in modo diverso, approcciandosi alla vita in modo diverso. E questo servirà a fare crescere anche chi fa dello sport la sua professione. La sensazione che avverto oggi come ieri è la paura che leggi negli sguardi delle persone. Ma è anche vero che così come quella volta vedo quella reazione, quella voglia di aiutarsi anche a distanza, che è tipica del nostro popolo. E così ne usciremo. In questi momenti capisci quali siano i veri valori e come possano mancarti in breve tempo. Diventeremo migliori".