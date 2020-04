Triestina, Gautieri: "Perché non ragionare su una B a due gironi per il futuro?"

Carmine Gautieri, tecnico della Triestina, ha concesso una lunga intervista al quotidiano Il Piccolo per parlare del presente e del futuro del campionato di Serie C: “Personalmente ritengo sia giusto sospendere i campionati. E non solo per la salute di tutti ma anche perché è necessario concentrare le energie sulla prossima stagione che, specie in serie C, riserva molte incognite in primis sulla sostenibilità economica del sistema”.

Sul futuro del calcio nelle serie minori il tecnico poi propone la sua ricetta: “A mio avviso, a campionati chiusi, sarebbe utile ragionare su una serie B a due gironi di 20 squadre o in alternativa a una C unica. La scelta di chi rientra in questi tornei va fatta a tavolino seguendo alcuni parametri: storia della società, solidità finanziaria, bacino d’utenza, organizzazione”.