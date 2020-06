Triestina, Gautieri: "Playoff? Questa squadra può fare anche qualcosa di straordinario"

Dalle colonne del Il Piccolo - edizione Trieste, è intervenuto, con vista sui playoff, il tecnico della Triestina Carmine Gautieri: "Al momento stiamo lavorando molto sull’aspetto fisico, ma ritoccando anche qualcosa su quello tecnico-tattico. E con qualche giorno in più a disposizione, si può gestire diversamente il tutto. Normale che ci debba essere comunque un equilibrio in quello che si fa, alla condizione perfetta devi arrivarci per step, anche perché per un calciatore è una cosa inedita stare fermo tanti mesi. Senza dimenticare che poi ci sono tanti fattori che subentrano, e ricordando che le partite di playoff sono totalmente diverse dal campionato: sono sfide secche, devi arrivarci nelle condizioni perfette, e ripeto c’è il tempo per fare tutto questo. Prima dello stop avevamo trovato una quadra importante e la nostra mentalità deve essere quella. Del resto anche se avessimo avuto a disposizione due risultati su tre, avremmo giocato con l’obiettivo di vincere. Sappiamo bene che ci aspetta un’impresa davvero molto difficile, ma questa squadra può fare anche qualcosa di straordinario".