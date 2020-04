Triestina, Gautieri: "Promuovere le prime tre dei tre gironi ed evitare retrocessioni"

vedi letture

Come riferisce sportal.it, nel corso della trasmissione Super Sport 21 in onda su Canale 21, è intervenuto il tecnico della Tristiena Carmine Gautieri, che ha fatto il punto della situazione: "Monza, Vicenza e Reggina promosse? La soluzione più giusta sarebbe questa: promuovi loro e non fai retrocessioni. Ci sarebbero mesi di Tribunale e cause perché qualcuno sarebbe scontento ma almeno ci sarebbe un giudice in grado di decidere. Sulla carta anche noi potremmo fare causa perché siamo nei playoff: e chi ci dice che non potremmo essere promossi? Si parla tanto di A ma anche la Serie C è importante".