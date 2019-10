Triestina, Gautieri sarà il nuovo allenatore: domani o martedì la firma

© foto di Federico Gaetano

Mauro Milanese, amministratore delegato della Triestina, nel post della sconfitta di Reggio Emilia, ha dichiarato: "Ho già comunicato a Nicola Princivalli che tornerà ad essere secondo e non più il primo, ha finito il suo compito di traghettatore. Ho scelto io di non mandare i giocatori in conferenza. Non si può cambiare giocatore ogni domenica. Se si prende un contropiede su corner non serve Mourinho per capire che serve un fallo tattico. Non c'è attenzione, concentrazione, non c'è lo spirito da Triestina. Se da qui al mercato di gennaio i giocatori non dimostreranno il loro valore, verrà trovata loro un'altra destinazione. Il nostro obiettivo non è il primo posto perché abbiamo perso settembre, non è neanche il secondo o il terzo perché abbiamo perso ottobre".

Secondo Sky Sport, il nuovo allenatore sarà Carmine Gautieri. In serata le parti si aggiorneranno per definire l’accordo, tra domani e martedì l’allenatore sarà a Trieste per la firma. Il contratto sarà annuale con opzione per un’altra stagione al raggiungimento di determinati risultati.