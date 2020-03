Triestina, Gomez: "Era un grande momento per la squadra, peccato per lo stop"

vedi letture

"È un periodo davvero troppo strano: viviamo come in uno stato onirico, sembra tutto finto e invece purtroppo è tutto vero".

Dalle colonne de Il Piccolo - ed. Trieste, esordisce così l'attaccante della Triestina Guido Gomez, che racconta poi di come vive le sue giornate in questo particolare momento: "Nel miglior modo possibile, cercando anche di allenarmi in casa. Io ho anche la fortuna di convivere con la ragazza qui a Trieste e almeno ho qualcuno con cui parlare, inoltre ho anche un cane grazie al quale si possono fare almeno due passi. I preparatori fisici e i fisioterapisti ci hanno dato degli esercizi e delle schede da rispettare. Li sto facendo tutti i giorni, del resto la voglia di muoversi è tanta, perché tra divano, letto e mangiare, non vedi anche l’ora di sfogarti un po’. Sono esercizi che si fanno volentieri, del resto sono l’unico modo per rimanere un po’ in forma e mantenere il tono muscolare».

C'è poi anche il rammarico della sospensione del torneo perché gli alabardati stavano vivendo un momento positivo: "Sì, vero, era una fase favorevole della stagione, ma a parte il mio rendimento, era un grande momento per la squadra. Venivamo da buonissime prestazioni e un filotto di risultati positivi, peccato per lo stop. E comunque se stavo facendo bene è proprio grazie alla squadra e al lavoro del mister. Comunque quelle partite almeno le abbiamo giocate e non le dimenticheremo".