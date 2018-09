Triestina, Granoche: "Ho lo stesso entusiasmo di 11 anni fa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Sia io sia la Triestina abbiamo rischiato di restare con nulla in mano, ma alla fine eccomi qui”. Così Pablo Granoche esordisce nella sua seconda avventura con la maglia della Triestina a distanza di undici anni di distanza come riporta Trivenetogoal.it – Ho rischiato di restare fuori rosa allo Spezia e la Triestina di rimanere senza attaccante, ma alla fine abbiamo trovato una soluzione. Spero di poter dare un contributo e l'entusiasmo sarà lo stesso della prima volta, qui ho vissuto sia gioie che dolori e ho sempre sentito il grande affetto del pubblico e per questo sono rimasto legato a questa piazza. Sento la responsabilità di fare bene e penso che i play off siano alla nostra portata, ma è presto per fare pronostici anche perché la Serie C è davvero difficile e le squadre che affronteremo verranno qui a farci la guerra”.