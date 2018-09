Triestina, Il Piccolo: "Subito cin-cin, cinica come una big"

"La Triestina fa subito cin-cin al nuovo 'Rocco' con gol di Beccaro e Mensah", titola Il Piccolo in prima pagina in seguito al successo contro la Vis Pesaro per 2-0. Le reti arrivano nella ripresa dopo due pali nel primo tempo davanti a 4.600 tifosi, la Triestina - si legge - cinica come una big.