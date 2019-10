© foto di Insidefoto/Image Sport

In casa Triestina è sempre aperta la caccia a un nuovo allenatore visto che nel comunicato emesso ieri Nicola Princivalli viene etichettato come traghettatore, segno che non appare una soluzione definitiva. Nella giornata di ieri, come riporta Trivenetogoal.it, ci sono stati contatti fitti con Luigi Delneri, un allenatore che è in ottimi rapporti con l’amministratore unico del club Mauro Milanese. L’ex allenatore di Chievo, Samp e Juventus avrebbe avuto il ruolo di direttore tecnico affiancato dallo stesso Princivalli, ma dopo una serie di riflessioni ha deciso di declinare pur stuzzicato dall’idea di allenare vicino casa.