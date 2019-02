© foto di Francesco Letizia

Marco Biasin, presidente della Triestina, dall'Australia dove vive, ha mandato un messaggio a tutto l'ambiente alabardato: "Voglio esprimere i miei ringraziamenti alla squadra, a tutto lo staff e soprattutto ai tifosi della Triestina. Sono loro la nostra vera squadra. Mi spiace non essere stato in Italia per il centenario. Spero di esserci in maggio, così da vivere insieme una bella festa. Sappiamo che il nostro obiettivo finale è puntare alla Serie B".