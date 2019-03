© foto di Federico Gaetano

Con i malesseri accusati dall'allenatore Massimo Pavanel, in sala stampa dopo la vittoria della Triestina per 0-2 a Vicenza si è presentato il suo vice, Daniele Riganti. Ecco le sue dichiarazioni, riprese da TuttoC.com: “Siamo felici per questa bella vittoria ma allo stesso tempo in pensiero per Pavanel. I problemi che ha avuto Max, un amico, hanno segnato la nostra partita. Abbiamo vinto bene, con una squadra che ha lottato su ogni pallone. Gli infortuni ci hanno condizionato nella preparazione della partita. Siamo riusciti a mettere in difficoltà il Vicenza e poi la partita ha preso la piega che volevamo. Bariti ha sfruttato la sua chance, è un ragazzo d’oro, ha fatto una prestazione importante. Non vedo l’ora di abbracciare Pavanel”.