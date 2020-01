Triestina, in prova l’australiano Leo Mazis

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riferito da Il Piccolo la Triestina in questi giorni ha in prova il giovane centrocampista australiano Leo Mazis. Il classe 2000 si è trasferito giovanissimo in Scozia dove ha vestito la maglia del Belconnen United e successivamente quella del Celtic Glasgow, aggregato alle formazioni Under 19 e Under 20. Il giocatore resterà in prova con gli alabardati fino a domenica.