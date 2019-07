Triestina, insidia Teramo sulla strada per Caccavallo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Triestina deve guardarsi le spalle dal Teramo se vorrà portare in biancorosso Giuseppe Caccavallo, esterno offensivo del Venezia che l'anno scorso ha segnato 16 reti in 24 presenze con la Cremonese in Serie C. Il club abruzzese, come riporta Trivenetogoal.com, avrebbe presentato già una proposta al giocatore.