Triestina ko col Pisa, Pavanel: "Testa alta, siamo stati grandi uomini"

© foto di Valeria Debbia

L'allenatore della Triestina Massimo Pavanel ha commentato così a Rai Sport la sconfitta nella finale play-off col Pisa di questa sera: "Oggi abbiamo fatto meglio noi nel complesso, mentre il Pisa era andato meglio all’andata. Siamo due squadre forti, alla fine l’episodio ha fatto la differenza, nello specifico l’espulsione che ci ha lasciato in dieci e a quel punto è stato tutto più difficile. I calciatori non devono piangere, devono tenere la testa alta, siamo stati grandi uomini per tutto il campionato e fino alla fine. Ci saranno altre occasioni, dobbiamo essere bravi a crearcele".