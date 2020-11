Triestina, la gara con il Carpi decisiva per il futuro di Gautieri? Pillon alla finestra

Alle 17:30 scenderà in campo la Triestina, nel match contro il Carpi che potrebbe anche valere il futuro di mister Carmine Gautieri sulla panchina alabardata.

Come infatti ha riferito l'edizione on line del quotidiano abruzzese Il Centro, c'è una sorta di intrigo che riguarda mister Bepi Pillon, contattato dal Pescara per la sostituzione di Massimo Oddo, rimpiazzato poi dall'ex Livorno Roberto Breda: Pillon, infatti, era stato contattato nelle scorse settimana dallo stesso Pescara, ma i successo sul Cittadella aveva raffreddato la situazione, tanto da far trovare al tecnico una sorta di accordo verbale con la Triestina. Ma tutto dipenderà dal confronto di oggi.