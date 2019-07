Triestina, la programmazione per tentare di nuovo l'assalto alla B

© foto di Federico Gaetano

Sfumata la Serie B proprio nella finalissima di ritorno dei playoff, vinta dal Pisa, la Triestina anche la prossima stagione tenterà l'assalto alla promozione in Cadetteria,

I primi rinnovi - Dopo un momento di incertezza, è stata fatta chiarezza, e la truppa alabarda sarà nuovamente guidata da mister Pavanel. Che non è stata però l'unica riconferma già ufficializzata, visto che in data 13 giugno si è provveduto anche al rinnovo di capitan Alessandro Lambrughi fino al 2021: un perno della difesa.

Gli altri elementi della rosa in scadenza - A cominciare dalla difesa, potrebbero esserci presto anche i rinnovi di Lorenzo Libutti e Roberto Codromaz, cui potrebbe aggiungersi anche il centrocampista Demetrio Steffè, che è sì in scadenza ma con opzione per un ulteriore anno, che potrebbe anche essere sfruttato. Nel reparto avanzato, l'unico elemento in scadenza è Mirco Petrella, ma sul suo rinnovo c'è a ora qualche dubbio.

I volti nuovi - Tra i reparti dove sembra andare ad agire la Triestina, c'è il centrocampo: il nome probabilmente uscirà tra un trittico formato da Massimo Loviso (lo scorso anno al Modena), Daniele Giorico di proprietà del Carpi e Federico Carraro, reduce da un’ottima stagione con l’Imolese. Non è da escludere però Antonio Vacca, mentre per Tommaso Morosini del SudTirol la strada è in salita. In avanti, invece, piacciono i profili di Aleksander Tonev, Tommaso Ceccarelli e Pasquale Maiorino. Non sono però da escludere innesti in difesa: occhi in B, su Tommaso Cancellotti.