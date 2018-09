Triestina, Malomo sicuro: "Meglio commetterli ora gli errori"

Fonte: TuttoC.com

“Non eravamo fenomeni prima dopo la vittoria con la Vis Pesaro, non siamo scarsi ora. Sappiamo quanto valiamo, non bisogna fare drammi per la sconfitta. Meglio fare ora gli errori, che si può rimediare. Io sono tranquillo e sereno”. Alessandro Malomo, difensore della Triestina, è deluso per non aver conquistato nemmeno un punto al ‘Romeo Neri’ di Rimini, ma invita comunque alla calma malgrado lo stop rimediato. Il giocatore analizza il match. “Se fossimo andati all’intervallo sullo 0-0, probabilmente sarebbe andata in modo diverso. Abbiamo preso un gol per nostro infortunio, anche se i giocatori del Rimini sono stati bravi a costruire una bell’azione, ma gliel’abbiamo regalata noi. Poi, per un altro errore, abbiamo preso il 2-0 e la partita si è incanalata così”.